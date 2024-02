Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul estarão abertas no sábado (9), das 9h às 15h, para um mutirão de saúde da mulher. A ação, para celebrar o Dia da Mulher, vai oferecer a elas a oportunidade de colocar em dia exames de rotina. Os postos realizarão exames preventivos de câncer de colo de útero, vacinação, agendamento da mamografia e atendimento odontológico.