América Latina

Celso Amorim vê risco de "conflito muito grave" na Venezuela

Ex-ministro das Relações Exteriores destaca perigo no desfecho eleitoral e sugere acordo com garantias para todas as partes; Brasil, Colômbia e México pressionam por dados

07/08/2024 - 17h02min Atualizada em 08/08/2024 - 00h59min