Opositor González denuncia detenção de seu genro na Venezuela

O opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais da Venezuela sobre Nicolás Maduro, denunciou, nesta terça-feira (7), a detenção do seu genro em Caracas por "homens encapuzados".

As autoridades ainda não fizeram declarações sobre o ocorrido.

Após receber asilo político na Espanha, para onde fugiu depois de uma ordem de prisão emitida contra ele, González faz um giro internacional, que o levou a Argentina, Uruguai e Estados Unidos, em busca de apoio às vésperas do 10 de janeiro, quando Maduro deve ser empossado para um terceiro mandato consecutivo (2025-2031).

Além de falar com Biden, ele se reuniu com Mike Waltz, escolhido pelo futuro presidente americano, Donald Trump, como futuro assessor de segurança da Casa Branca. Ele também se reuniu com congressistas e senadores.