Diplomacia

Lula pede transparência e defende diálogo entre chavismo e oposição na Venezuela

Contestada reeleição de Nicolás Maduro acabou sendo tema central de encontro entre os presidentes do Brasil e do Chile, ainda que não estivesse na pauta. Governo de Gabriel Boric adotou posição mais firme do que a brasileira em relação ao resultado do pleito

05/08/2024 - 15h47min Atualizada em 05/08/2024 - 17h13min