Investigação

Chefe do MP da Venezuela aponta opositora como suspeita de "ataque informático" a sistema eleitoral

Conselho Nacional Eleitoral afirmou que suposta ação de hackers atrasou divulgação do resultado do pleito. María Corina Machado, apontada por procurador aliado de Maduro como responsável por tentativa de adulterar o processo, contesta reeleição do presidente

29/07/2024 - 16h23min Atualizada em 29/07/2024 - 18h37min