Congresso dos EUA rejeita projeto dos republicanos para evitar paralisação do governo

Os congressistas republicanos, que têm maioria na Câmara, submeteram à votação uma nova proposta de lei depois que o presidente eleito, Donald Trump, e seu assessor Elon Musk rejeitaram um acordo prévio negociado com os democratas, que evitaria o "shutdown" pouco antes do Natal.

— A proposta não é séria. É risível. (...) Os republicanos extremistas do MAGA (Make America Great Again) estão nos levando à paralisação do governo — disse, por sua vez, o líder da minoria democrata no Congresso Hakeem Jeffries, antes da votação.