Ataque russo provoca uma morte em Kiev

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira (20) em um ataque com mísseis russos em Kiev, onde correspondentes da AFP observaram colunas de fumaça em várias áreas da capital ucraniana.

"Segundo as primeiras informações, uma pessoa morreu", anunciou no Telegram o comandante militar da cidade, Sergiy Popko.

O militar acrescentou que as forças russas utilizaram mísseis Kinzhal e Iskander no ataque, que aconteceu às 7H00 (2H00 de Brasília).

"Como consequência do ataque inimigo, duas pessoas foram hospitalizadas e destroços caíram em quatro áreas, incendiando carros e edifícios", declarou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

As explosões ocorreram depois que a Força Aérea ucraniana emitiu um alerta de ataque iminente com mísseis balísticos.

"Mísseis balísticos do norte", advertiu o Exército em uma mensagem no Telegram.

As autoridades ucranianas também informaram sobre ataques com mísseis em outras localidades, como a cidade portuária de Kherson, no sul, onde uma pessoa morreu e seis ficaram feridas.