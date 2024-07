América Latina

Eleição na Venezuela: Maduro e González votam em Caracas em domingo histórico para o país

Este é o pleito mais importante do país sul-americano nos últimos 25 anos. Oposição vai para disputa unida pela primeira vez em 11 anos, com expectativa de desbancar Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013

28/07/2024 - 16h13min Atualizada em 28/07/2024 - 17h19min