Oito dias após o pleito Notícia

CNE entrega atas da eleição na Venezuela à Justiça e tribunal convoca candidatos

Órgão também disponibilizou documentos com a totalização dos votos que deu a vitória a Maduro e que comprovariam ataque hacker contra as telecomunicações do país, que teria impedido o trabalho do Conselho

06/08/2024 - 12h21min Atualizada em 06/08/2024 - 12h23min