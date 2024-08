América Latina

Autoridade eleitoral da Venezuela ratifica vitória de Maduro

Presidente do CNE leu o boletim atualizado com 97% das atas de votação apuradas, o que dá ao atual presidente 6,4 milhões dos votos contra 5,3 milhões de González Urrutia, opositor que vem denuciando fraude no pleito

02/08/2024 - 15h29min Atualizada em 02/08/2024 - 17h52min