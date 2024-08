Maduro afronta a democracia e escancara contradições de Lula

Passou da hora de o presidente Lula corrigir sua declaração de que as eleições na Venezuela ocorreram dentro da normalidade. Só se “normalidade” for sinônimo de “como Nicolás Maduro planejou”. Não há mais como mascarar a “democracia” de Maduro com o argumento de que a Venezuela realiza eleições. Só os miquinhos amestrados do governo bolivariano acreditam que Maduro foi mesmo vitorioso com 51,2% dos votos em uma eleição sem resultados parciais, sem ata das urnas, sem apuração instantânea.