Posição de Lula sobre a Venezuela traz desgaste político e poderá influenciar eleições municipais

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) não apresentou o resultado oficial das eleições da Venezuela no prazo legal de 72 horas, as atas que comprovariam o resultado das urnas são desconhecidas, a oposição a Nicolás Maduro apresenta indícios graves de fraude. Mesmo assim, o presidente Lula só se manifestou pra dizer que não viu "nada de anormal" no pleito. A postura é criticada dentro do próprio governo, gera desgaste na base do petista e, sem uma mudança de rumo, poderá influenciar negativamente os nomes apoiados por Lula nas eleições municipais.