Na segunda-feira (29), mesmo sem concluir a contagem total dos votos, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclamou Nicolás Maduro, que já ocupava a presidência, como reeleito. As regras do CNE exigem que o total de votos seja divulgado dentro de 72 horas após a eleição, prazo que não foi cumprido. As informações são do portal g1.