Ainda mantendo silêncio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá conversar, nesta terça-feira (30), às 15h30min, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para tratar sobre a eleição presidencial na Venezuela, que ocorreu no domingo (28), marcada por suspeita de fraude. O telefonema ocorre em meio ao aumento de tensão na América do Sul, após a proclamação da reeleição de Nicolás Maduro sem apresentar as atas de urna.