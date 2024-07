A histórica ligação do presidente Lula com Hugo Chávez e Nicolás Maduro deixa a diplomacia brasileira em maus lençóis diante dos sinais evidentes de fraude na eleição da Venezuela. Não pode o Brasil reconhecer o resultado de uma eleição feita sem transparência, com veto à presença de observadores internacionais, e que Maduro alega ter vencido com 51,2%, enquanto a oposição alardeia que Edmundo González fez mais de 70%.