"Já temos como provar a verdade" das eleições na Venezuela, afirma líder opositora

Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, foi anunciado como vencedor do pleito de domingo com 51% dos votos. María Corina Machado anunciou que teve acesso a cópias de 73% das atas de votação, que, segundo ela, indicam a vitória do candidato Edmundo González Urrutia

29/07/2024 - 21h55min Atualizada em 30/07/2024 - 08h58min