Três lições do processo eleitoral na Venezuela

Independentemente do resultado da eleição na Venezuela, há lições a serem aprendidas do processo que colocou frente a frente Nicolás Maduro, líder autocrático de um regime corroído pelos anos, e Edmundo González Urrutia, ex-embaixador alçado a candidato da oposição acossada, em uma tática de última hora a partir do impedimento de María Corino Machado, a favorita, de concorrer.