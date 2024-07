Repercussão

Protestos contra reeleição de Maduro ocorrem em Caracas: "Entregue o poder"

As manifestações começaram na manhã desta segunda-feira (29) e subiram de tom ao longo do dia. Oposição não reconheceu a vitória do atual presidente e alegou que houve fraude no pleito de domingo (28)

29/07/2024 - 16h38min Atualizada em 29/07/2024 - 18h04min