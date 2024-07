Países de todo o mundo expressaram dúvidas, nesta segunda-feira (29), sobre a transparência da eleição presidencial de domingo (28) na Venezuela. Com 80% dos votos apurados, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou a vitória de Nicolás Maduro diante do opositor Edmundo González Urrutia (51,2% dos votos, contra 44,2%). Um anúncio recebido com ceticismo pela comunidade internacional sobretudo pelo instituto ser controlado pelo chavismo.