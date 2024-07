Com 80% das urnas apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela afirmou, na madrugada desta segunda-feira (29), que Nicolás Maduro foi reeleito presidente do país. Segundo o presidente do órgão, Elvis Amoroso, com este percentual de apuração, a vitória é "forte e irreversível" (veja o anúncio abaixo). A oposição contesta.