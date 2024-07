A favor da democracia Notícia

Venezuelanos ocupam Monumento ao Imigrante, em Caxias do Sul, em oposição a Nicolás Maduro nas eleições

Ato começou por volta das 14h e ocorreu em outras 29 cidades do país. Organização teve início há algumas semanas e o domingo foi escolhido em razão de ser o dia do pleito no país vizinho

28/07/2024 - 19h12min