Durante as primeiras horas da perícia do local do acidente do avião da Voepass em Vinhedo, que matou 58 passageiros e quatro tripulantes nesta sexta-feira (9), a caixa-preta da aeronave foi encontrada entre os destroços. A peça, feita em material resistente a desastres, será crucial para desvendar os motivos pelo qual o ATR 72-500 que despencou quatro mil metros em um minuto.