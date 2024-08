A condição meteorológica era de chuva moderada no momento da queda do avião ATR-72, que ocorreu nesta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná (PR), com destino a Guarulhos (SP). Foi o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro, desde o de 17 de julho de 2007, que vitimou 199 pessoas, no aeroporto de Congonhas.