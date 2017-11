1. Serviços no feriadão

Para quem vai ficar em Porto Alegre durante o feriadão de Finados, shoppings estarão abertos em horários diferenciados. Serviços como Correios e bancos fecham nesta quinta-feira (2) e voltam ao normal na sexta. Veja o que abre e o que fecha no feriadão de Finados em Porto Alegre.

2. Previsão do Tempo

Apesar do retorno da chuva ao Rio Grande do Sul neste feriado de Finados, o sol predominará em praticamente todas as regiões. A instabilidade chega somente ao final desta quinta-feira (2) na Fronteira Oeste e nas Missões. Já nas outras áreas gaúchas, o tempo permanece seco.





3. Grêmio

O Grêmio perdeu nesta quarta-feira (1º) para o Barcelona-EQU por 1 a 0, mas garantiu vaga na final da Libertadores. O confronto será a 14ª decisão entre brasileiros e argentinos na competição. O Tricolor se reapresenta às 16h desta quinta-feira (2).

4. Inter

O Inter fará um treino aberto aos torcedores às 10h30min desta quinta-feira (2). A atividade é a última antes do confronto com o CRB, pela 33ª rodada da Série B.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Feira do Livro

A Praça da Alfândega parece uma ágora porto-alegrense desde a última quarta-feira (1º). Espaço para assembleias e debates públicos, a ágora era o centro de discussões das cidades da Grécia Antiga. Com a chegada da 63ª Feira do Livro, a área do centro da Capital cumprirá essa função até 19 de novembro. Veja os destaques do evento.

6. Enem 2017

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para a universidade para milhares de estudantes de todo o país, será aplicado em 5 e 12 de novembro. Faça um teste divertido para saber o quão atrasado você chegaria para a prova do Enem. Veja também as regras para a prova.

7. Suspensão de CNH

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) confirmou na manhã de quarta-feira (1º) que os novos prazos para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entraram em vigor no Rio Grande do Sul. O órgão aguardava publicação da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no Diário Oficial, o que ocorreu ontem.

8. Crise Brasília-Rio

As declarações do ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre supostas vinculações da cúpula da Segurança do Rio com o crime organizado, transformaram-se em nova crise para o presidente Michel Temer, que retornou a Brasília após passar por cirurgia no fim de semana em São Paulo.

9. Atentado em NY

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que acabará com o programa de atribuição de vistos de residência (Green Card) por loteria após o atentado em Nova York que deixou oito mortos. O agressor, Sayfullo Saipov, nascido no Uzbequistão, vivia nos Estados Unidos desde 2010 graças a esse programa.

10. Atentado a supermercado