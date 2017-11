Apesar do retorno da chuva ao Rio Grande do Sul neste feriado de Finados, o sol predominará em praticamente todas as regiões. As precipitações chegam somente ao final desta quinta-feira (2) na Fronteira Oeste e Missões. Já nas outras áreas gaúcha, o tempo permanece seco.

Segundo previsão da Somar Meteorologia, há risco para granizo no Oeste e rajadas de vento que podem passar dos 60km/h, principalmente na faixa litorânea do Estado. O novo sistema de precipitações está sendo influenciado pela umidade que vem da Amazônia e uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina.

Nas demais regiões do RS, o tempo é ensolarado. Com o afastamento da massa de ar frio, as temperaturas voltam a subir em todas áreas, apesar do frio que ainda faz pela manhã. A previsão para o Estado é de mínima de 6°C em São José dos Ausentes, na Serra, e máxima de 29°C, em Iraí, no Norte.