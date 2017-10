Genaro Joner / Agencia RBS

Para quem vai ficar em Porto Alegre durante o feriadão de Finados, é preciso ficar atento ao atendimento dos serviços em Porto Alegre a partir de quinta-feira (2). Shoppings estarão abertos em horários diferenciados. Serviços como Correios e bancos fecham no dia 2 e voltam ao normal na sexta-feira (3). As redes maiores de supermercados abrem normalmente no feriado.

Confira os horários dos serviços

Bancos

Agências fechadas na quinta-feira (2). O expediente será normal na sexta-feira (3), de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Carnês e contas de consumo (água, energia, telefone) vencidos no dia 2 podem ser pagos sem acréscimo no dia 3. Clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

Comércio

Lojas de Porto Alegre que possuam a declaração de opção pelo trabalho em feriados podem abrir com funcionários na quinta-feira (2).

Correios

Agências e Central de Atendimento dos Correios (0800-725-7282) não funcionam na quinta-feira (2). Na sexta-feira, o atendimento será realizado normalmente.

Supermercados

Abertos normalmente na quinta-feira (2), de acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

Trensurb

O funcionamento na quinta-feira (2) será guiado pela tabela horária de domingos e feriados, com viagens a cada 15 minutos ao longo do dia nos dois sentidos, com exceção dos últimos trens da noite. Na sexta-feira (3), no sábado (4) e no domingo (5), as viagens seguem as tabelas normais para estes dias: confira os horários no site da Trensurb.

Shoppings

Astir Center Mall

Quinta-feira e domingo: todas as operações, das 10h às 20h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 22h

BarraShoppingSul

Quinta-feira: lojas e quiosques, abertura opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 21h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 22h

Domingo: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 21h

Bella Vista Plaza

Quinta-feira: lojas fechadas. Farmácia, das 9h às 23h. Alimentação, das 10h às 23h

Sexta-feira: lojas, das 9h às 21h. Farmácia, das 9h às 23h. Alimentação, das 10h às 23h

Sábado: lojas, das 9h às 20h. Farmácia, das 9h às 23h. Alimentação, das 10h às 23h

Domingo: lojas fechadas. Farmácia, das 9h às 23h. Alimentação, das 10h às 23h

Boulevard Assis Brasil

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, das 13h às 19h. Praça de alimentação, das 11h às 22h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 22h

Domingo: lojas e quiosques, das 13h às 19h. Praça de alimentação, das 11h às 22h

Boulevard Laçador

De quinta-feira a domingo: abertura normal, das 8h às 23h30min. Restaurantes seguem programação própria

Bourbon Assis Brasil

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 22h

Sexta e sábado: lojas e quiosques, das 10h às 22h. Praça de alimentação, das 10h às 23h

Domingo: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 23h

Bourbon Country

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 22h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite

Sexta e sábado: lojas e quiosques, das 10h às 22h. Praça de alimentação, das 10h às 23h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite

Domingo: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 23h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite

Bourbon Ipiranga

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 22h

Sexta e sábado: lojas e quiosques, das 10h às 22h. Praça de alimentação, das 10h às 23h

Domingo: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 23h

Bourbon Wallig

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 22h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite

Sexta e sábado: lojas e quiosques, das 10h às 22h. Praça de alimentação, das 10h às 23h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite

Domingo: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 23h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite

DC Shopping

Quinta-feira: lojas, opcional, das 14h às 20h. Alimentação, das 11h às 20h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 21h

Domingo: lojas, opcional, das 14h às 20h. Alimentação, das 11h às 20h

Iguatemi Porto Alegre

Quinta-feira: lojas, opcional, das 14h às 20h. Alimentação e lazer, das 11h30min às 22h

Sexta e sábado: lojas e alimentação, das 10h às 22h

Domingo: lojas, das 14h às 20h. Alimentação, das 11h30min às 22h

Lindóia Shopping

Quinta-feira: lojas com a autorização para operar com funcionários, das 13h às 19h. Farmácia, alimentação e lazer, das 11h às 22h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 22h

Domingo: lojas, das 13h às 19h. Farmácia, alimentação e lazer, das 11h às 22h

Moinhos Shopping

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação e restaurantes, das 11h às 22h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 22h

Domingo: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Praça de alimentação e restaurantes, das 11h às 22h

OTTO2500 Shopping

Quinta-feira: lojas, farmácia e gastronomia fechados. Supermercado, das 9h às 14h. Restaurante Buona Sallute, das 11h30min às 15h. Bistrô Gastronomia do Rock, das 10h às 20h. Loja Pimenta Carmim, das 11h30min às 15h30min

Sexta-feira: lojas e gastronomia, das 9h às 19h. Farmácia, das 8h às 21h. Yamamoto Sushi, das 11h30min às 14h e das 18h30min às 23h. Bistrô Gastronomia do Rock, das 8h às 22h

Sábado: lojas e gastronomia, das 9h às 16h. Farmácia, das 8h às 20h. Yamamoto Sushi, das 11h30min às 14h e das 18h30min às 23h. Bistrô Gastronomia do Rock, das 8h às 22h

Domingo: lojas e gastronomia fechados. Restaurante Buona Sallute, das 11h30min às 15h

Paseo Zona Sul

Quinta-feira: lojas, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 10h às 22h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 22h

Domingo: lojas, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 10h às 22h

PopCenter

Quinta-feira e domingo: fechado

Sexta e sábado: aberto, das 9h às 19h

Porto Alegre Centerlar

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 21h

Sexta e sábado: todas as operações, das 10h às 22h

Domingo: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 21h

Praia de Belas Shopping

Quinta-feira: lojas, opcional, das 14h às 20h. Alimentação e lazer, das 11h às 22h

Sexta e sábado: lojas, das 10h às 22h. Alimentação e lazer, das 10h às 22h

Domingo: lojas, opcional, das 14h às 20h. Alimentação e lazer, das 11h às 22h

Rua da Praia Shopping

Quinta-feira: lojas e quiosques, opcional, do meio-dia às 18h. Praça de alimentação, do meio-dia às 18h

Sexta-feira: todas as operações, das 9h às 21h

Sábado: todas as operações, das 9h às 19h

Domingo: lojas, opcional, do meio-dia às 18h. Praça de alimentação, do meio-dia às 18h

Shopping João Pessoa

Quinta-feira: lojas, opcional, do meio-dia às 18h. Praça de alimentação, do meio-dia às 20h

Sexta e sábado: todas as operações, das 9h às 21h

Domingo: lojas, opcional, do meio-dia às 18h. Praça de alimentação, do meio-dia às 20h

Shopping Total

Quinta-feira: lojas, opcional, das 14h às 20h, exceto a Renner, que abre ao meio-dia. Praça de alimentação, das 11h às 22h. Restaurantes, das 10h às 22h30min, conforme cada estabelecimento. Mercado e farmácia, das 9h às 21h

Sexta-feira e sábado: lojas, das 10h às 22h. Praça de alimentação, das 11h às 22h. Restaurantes, das 10h às 23h30min, conforme cada estabelecimento. Mercado e farmácia, das 9h às 22h

Domingo: lojas, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 22h. Restaurantes, das 10h às 22h30min, conforme cada estabelecimento. Mercado e farmácia, das 9h às 21h

Trend Mall Boutique

Quinta-feira: lojas e gastronomia, fechados. Poke's, das 11h30min às 22h30min

Sexta-feira: lojas e gastronomia, das 10h às 19h

Sábado: lojas, das 10h às 18h, e gastronomia, das 10h às 16h

Domingo: fechado

Viva Open Mall

Quinta-feira: lojas, opcional, das 14h às 20h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 18h às 23h30min. Farmácia, das 11h às 20h. Mercado, das 11h às 19h. Pronto Kids, das 9h às 18h.

Sexta e sábado: lojas, das 10h às 22h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 18h às 23h. Farmácia, das 9h às 22h. Mercado, das 8h às 22h. Pronto Kids, das 9h às 21h, na sexta, e das 9h às 18h, no sábado.

Domingo: lojas, opcional, das 14h às 20h. Restaurantes, das 11h30min às 16h e das 18h às 23h. Farmácia e mercado, das 11h às 20h. Pronto Kids fechado.