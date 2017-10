Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Mesmo com a previsão de friozinho e instabilidade no tempo para o feriado ainda tem quem se anime a pegar a estrada em direção ao Litoral e ao interior do Estado para os quatro dias do feriadão de Finados, de quinta (2) a domingo (5). A partir do final da tarde de quarta-feira (1º), o movimento deve se intensificar na saída de Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal já inicia a Operação Viagem Segura a partir da meia-noite de quarta-feira.

Confira como deve ser o trânsito no feriado de Finados no RS nas principais estradas gaúchas:





Rodoviária de Porto Alegre

Assim como no feriado passado, a expectativa é de que 45 mil pessoas deixem a capital pela rodoviária de Porto Alegre. Serão disponibilizadas 210 viagens extras. Há movimento mais acentuado do que o normal para o Litoral, mas também há demanda para o Interior.

— No feriado de Finados, as pessoas vão muito a Caxias do Sul, Gramado, Pelotas, predominam viagens curtas, de até três horas — avalia o chefe de operações da rodoviária, Jorge Rosa.

BR-290 (freeway)

A expectativa da Triunfo Concepa e da Polícia Rodoviária Federal é de que o movimento seja maior do que o do feriado anterior, de Nossa Senhora Aparecida. A estimativa é de que 110 mil veículos peguem a BR-290 em direção ao Litoral e ao interior do Estado. Pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, são esperados 30 mil veículos na quarta-feira (1º) e outros 40 mil na quinta-feira (2). Já no pedágio de Eldorado do Sul, estima-se que 20 mil veículos passem em direção ao sul do Estado em cada um dos dias, sendo, no total, 40 mil veículos.

Os melhores horários para viajar, de acordo com a concessionária, são até as 16h de quarta-feira (1º) ou a partir do meio-dia de quinta-feira (2), na ida, e até as 14h de domingo, na volta, para fugir do congestionamento.

Operação Viagem Segura

Começa à meia-noite de quarta-feira (1º) e segue até a meia-noite de domingo (5). Haverá megablitz em Porto Alegre na quarta-feira, início do feriadão. Polícia Rodoviária Federal, Detran/RS, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da BM se envolvem na operação, que chega a sua 80ª edição nesta semana.