Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A instabilidade e a chuva dão uma trégua no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Já nesta terça-feira (31) a frente fria se afasta do Estado e dá lugar a uma massa de ar frio e seco, que deixa o tempo firme em todo o território gaúcho. O sol aparecerá em todas as regiões.

Porém, apesar do dia ensolarado, as temperaturas caem bastante em relação a segunda-feira (30). A sensação de frio deve ser maior pela manhã na região da Campanha, em parte da Fronteira Oeste e do Sul. A previsão para o RS é de mínima de 8°C, em São José dos Ausentes, na Serra, e máxima de 27°C, em Frederico Westphalen, no Norte. Os termômetros de Porto Alegre variam de 17°C a 24°C.

Na quarta-feira (1º), a temperatura cai ainda mais. A mínima do dia no Rio Grande do Sul será registrada em São José dos Ausentes: 4ºC. O tempo continua aberto. Já no Feriado de Finados, nesta quinta-feira (2), as precipitações voltam ao Estado, em forma de pancadas isoladas, em cidades da Fronteira Oeste.