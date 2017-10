Jonas Ramos / Agencia RBS

Missas e cultos especiais estão planejados nos cemitérios e crematórios de Porto Alegre para esta quinta-feira (2), Dia de Finados. Apresentações musicais, espaço de adoção de pets e chuvas de pétalas de rosas também estão previstos. Serão disponibilizadas linhas de ônibus especiais para quem for até a região dos cemitérios.

Linhas especiais

297 - Cemitério: opera das 7h às 19h. Saída da Avenida Borges de Medeiros, próximo ao Mercado Público, e vai até a Avenida Professor Oscar Pereira. A tabela horária será aberta.

398.9 – Jardim da Paz/Finados: terá horários disponíveis das 8h às 18h35min. Saída da Avenida Senador Salgado Filho, no Centro, até a Estrada João de Oliveira Remião. O intervalo entre viagens é de 20 a 30 minutos.

Missas e celebrações

Crematório Metropolitano

Avenida Professor Oscar Pereira, 584

Horário de visitação: livre

Às 15h30min, haverá missa In Memoriam. Concerto In Memoriam, às 16h30min. Violinista se apresenta durante o dia e pirografias do artista plástico Mario Corá estão expostas.

Cemitério Jardim da Paz

Estrada João de Oliveira Remião, 1347

Horário de visitação: das 7h às 19h

Missas ocorrem às 9h, às 10h, às 11h, às 15h, às 16h e às 17h. A missa das 11h será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, dom Leomar Brustolin. Culto da comunidade evangélica de Porto Alegre (IECLB) às 8h30min; culto da comunidade evangélica Luterana da Cruz (IELB) ao meio-dia e culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia às 14h. Freis franciscanos ministram bênção da saúde. Também está disponível a aferição de pressão, das 8h às 18h. O Grupo de Reflexão Além da Vida (Grav) fará orientação e aconselhamento sobre o luto durante todo o dia. O grupo Galera da Medula fará cadastramento para doação de medula óssea no local, das 9h às 17h. A ONG Cabelaço e Tesoura Solidária arrecadam mechas para confecção de perucas para crianças com câncer, das 9h às 17h. Haverá lançamento aéreo de pétalas de rosas na quinta, às 10h45min. Pode ser cancelado em caso de chuva.

Cemitério Vila Nova

Avenida Monte Cristo, 810, Vila Nova

Horário de visitação: das 9h às 18h30min

Missas às 9h30min e às 17h.

Cemitério São Miguel e Almas

Avenida Professor Oscar Pereira, 400, Santo Antônio

Horário de visitação: das 7h às 19h

Às 10h, missa campal celebrada pelo arcebispo metropolitano dom Jaime Spengler no estacionamento do cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Às 15h30min, missa na Igreja São Miguel, celebrada pelo padre Kauê Antonioli Pires. Procissão e bênção dos túmulos após a missa das 15h30min, nas galerias do cemitério. Confissões na Igreja São Miguel estarão abertas ao público. Haverá também aconselhamento sobre o luto e espaço com música para reflexões.

Cemitério São João

Rua Ari Marinho, 297, Higienópolis

Horário de visitação: das 7h às 19h

Haverá missas às 8h30min, às 10h e às 16h.

Cemitério Luterano

Avenida Professor Oscar Pereira, 977, Medianeira

Horário de visitação: das 8h às 18h

Haverá culto às 10h, aberto ao público.

Cemitério da Santa Casa

Avenida Professor Oscar Pereira, 423, Santo Antônio

Horário de visitação: das 8h às 18h

Celebrações e apresentações ocorrem no estacionamento do cemitério. O Coral da Santa Casa se apresenta às 9h. Missa campal celebrada pelo arcebispo dom Jaime Spengler às 10h. Apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul às 11h e encontro Apoio ao Enlutado: Contação de Histórias, com Adriana Scherner, às 14h.

Cemitério Ecumênico João XXIII

Avenida Natal, 60

Horário de visitação: das 7h às 20h

Celebração ecumênica com acompanhamento musical às 10h30min e às 15h30min. Apresentação de grupo de cordas das 9h45min ao meio-dia e das 14h20min às 16h. Palestra sobre a doença de Alzheimer com a professora Natália Vearick às 10h. Distribuição de mudas de flores e flores artificiais das 9h30min às 16h. Aferição de pressão arterial, teste de glicose, teste de capacidade pulmonar, atendimento do Centro de Valorização da Vida e atendimento para crianças das 9h às 17h