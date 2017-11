Manchetes

- As exportações de carne de frango somaram 365,5 mil toneladas em outubro.

- Um sargento é o PM de número 115 assassinado este ano no Rio de Janeiro.

- A Polícia Federal indiciou a ex-deputada Aline Corrêa, do PP de São Paulo, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A ex-parlamentar é filha do também ex-deputado Pedro Corrêa, delator do esquema de propinas instalado na Petrobras.