A Justiça negou recurso contra a recuperação judicial da Sultepa. Com isso, mantém o plano aprovado por credores e que já havia sido homologado em primeira instância. Bancos tinham recorrido da decisão.

A construtora pediu recuperação judicial em 2015. Foi uma das centenas de empresas do setor afetadas pela recessão. A crise financeira da Sultepa teve impacto da redução e não pagamento de obras públicas, além do crédito mais restrito e caro.

No entanto, o advogado Roberto Martins, do escritório Martins Rillo Advogados, enfatiza que a empresa segue operando e até contratando. Recentemente, o jornalista Jocimar Farina, do Estamos em Obras, noticiou que a Sultepa foi escolhida para duplicar dez quilômetros da RS-118.