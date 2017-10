Quer beber? No Pier X, só pode cinco cervejas. Ou cinco espumantes ou cinco taças de vinho.

O espaço foi inaugurado há poucas semanas em Porto Alegre. Além de bebida e de comida com pegada saudável, há lojas e aulas de atividades físicas. É um espaço de experiências.

Mas qual o motivo para limitar as bebidas? A coluna perguntou para o idealizador do Pier X, Gustavo Schifino, durante a 17ª Convenção do Franchising na Bahia.