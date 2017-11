A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) teve a liberação de R$ 11 milhões por parte do Ministério da Educação (MEC). O valor foi depositado na quinta-feira (2) na conta da instituição. Conforme o pró-reitor de Planejamento, Frank Casado, a verba será utilizada para pagar serviços já executados dentro da instituição. Ou seja, por obras – que estão em andamento – e também por serviços terceirizados.

A verba, conforme o pró-reitor, será utilizada ainda para quitar demandas do campus sede da universidade, que fica no bairro Camobi, em Santa Maria. Mas também deve haver o remanejo de parte do montante para os demais campi da UFSM.