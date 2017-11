Após admitir à revista Veja, na quinta-feira (2), que "é presidenciável", o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em entrevista ao programa Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira (3), que "a decisão tem que ser tomada na hora certa". Ele, no entanto, negou possibilidade de candidatar-se à vice-Presidência do Brasil em 2018.

— A determinação neste momento é assegurar que o Brasil consolide a trajetória de crescimento. Evidentemente que tenho consciência de que existe um espaço importante na política brasileira para quem defende as reformas e a modernização da economia, então sei que muitas pessoas têm certa expectativa de um candidato que defenda essa linha de atuação e que tenha experiência. Mas, no momento, não penso no assunto, estou focado na economia (...) Não tomo decisões por antecipação, como é pratica na minha carreira. A decisão tem que ser tomada na hora certa — afirmou Meirelles, que tem até 31 de março para deixar o cargo na Esplanada dos Ministérios caso queira participar da corrida eleitoral.

O ministro também falou sobre a reforma da Previdência , em tramitação no Congresso — o objetivo do governo é retomar a discussão sobre o tema já nas próximas semanas. Contudo, a tendência é de que o texto original seja desidratado, resumindo-se a mudanças pontuais .

No próximo dia 10, Meirelles participa, em Porto Alegre, do evento “Brasil de Ideias”, uma promoção do Grupo RBS. Na edição do dia 20, o convidado será o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).