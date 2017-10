O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou na tarde desta segunda-feira, 30, que tenha sido procurado para compor uma chapa presidencial com o apresentador de televisão Luciano Huck, na condição de vice. "Não conversei com ninguém", garantiu o ministro, em entrevista coletiva, após ter participado de evento da FecomercioSP.

À tarde, a Coluna do Estadão publicou que a mais recente especulação em torno de Luciano Huck para eleição presidencial de 2018 seria uma chapa encabeçada pelo apresentador e tendo Meirelles como vice. Interlocutores do PSD, partido do ministro da Fazenda, brincam respondendo que só se inverterem a chapa.