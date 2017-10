— Sou candidato a fazer um bom trabalho na Fazenda, a consolidar a trajetória de crescimento da economia. É o que todo cidadão tem de fazer, ficar concentrado no seu trabalho, cumprindo bem a missão atribuída naquele momento. Nunca trabalhei com hipóteses na minha carreira — disse, sobre ser candidato a presidente.

Perspectivas

O ministro comentou ainda as perspectivas eleitorais para 2018 e disse que "o importante é que o Brasil eleja alguém que, de fato, possa consolidar a trajetória do País de crescimento sustentável nos próximos anos", com aumento do padrão de renda para a população e inflação baixa.