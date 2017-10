O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira ( 24) acreditar que haja clima para que a reforma da Previdência seja aprovada na segunda quinzena da novembro. Embora até mesmo parte significativa dos analistas do mercado já não conte mais com a aprovação da reforma neste ano, Meirelles segue afirmando que a aprovação pode acontecer no mês que vem.