Montagem sobre fotos de Bruno Alencastro e Sérgio Castro / Agência RBS/ Estadão Conteúdo

Pesquisa do Ibope publicada pelo jornal O Globo neste domingo (29) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PSC) como primeiros colocados nas intenções de voto para as eleições presidenciais de 2018. No levantamento, Lula aparece com 35%, e Bolsonaro, com 13%. O estudo foi realizado com 2.002 eleitores em todos os Estados entre os dias 18 e 22. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em um cenário que ex-presidente é substituído por Fernando Haddad (1%), Bolsonaro fica com 15% dos votos e empata com Marina Silva (Rede). Em um quadro em que Lula esteja incluído, Marina Silva fica em terceiro lugar (com 8%). Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e João Doria (PSDB) têm percentuais entre 3% e 5%.