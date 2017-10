Entre os 19% que consideram as recomendações de seus líderes, 4% o fazem apenas se o candidato for ligado à sua igreja. Entre as religiões, os evangélicos são os que mais ouvem seus pastores: 26% no total constatado pela pesquisa. A taxa sobe para 31% entre fiéis neopentecostais (fatia que abrange igrejas como Universal e Renascer). Já entre os católicos, o índice ficou em 17%.