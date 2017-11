Oito presos fugiram por um túnel do Presídio Estadual de Sarandi, no norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (3). Conforme a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), a maioria dos fugitivos é da região metropolitana de Porto Alegre e integra a mesma facção que, em fevereiro, tentou fugir por um túnel do Presídio Central – ofensiva que foi interceptada pelo Denarc.