Manchetes

- A secretaria de segurança do estado irá enviar o Batalhão de Operações Especias para atuar em Gravataí com barreiras e operações.

- A falta de recursos está limitando ou aumentando o prazo de financiamentos habitacionais. Há agências da Caixa Federal que já informam não ter recursos do FGTS.

- Os funcionários do Hospital Beneficiência Portuguesa, em Porto Alegre, denunciam a precariedade da situação da instituição.

- Mais de trezentas vagas de emprego estão disponíveis no Sine de Porto Alegre, a maioria pessoas com deficiência.

- Desde setembro, mais de 400 trabalhadores do polo naval do Sul do Estado foram demitidos.