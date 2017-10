O adolescente de 14 anos apreendido pelo ataque a mão armada no Colégio Goyases , em Goiânia, foi transferido, na tarde desta segunda-feira (23), da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para um centro de internação. O local, definido pelo Juizado da Infância e Juventude (JIJ), não foi divulgado pela Depai por questões de segurança. Ele deve cumprir 45 dias de internação provisória.

No último sábado (21), a juíza plantonista Mônica Cezar Moreno Senhorelo havia decidido pela internação no Centro de Internação Provisória (CIP) de Goiânia. A advogada do estudante, Rosângela Magalhães, disse que iria buscar uma internação em outro local sob a alegação de que o CIP não seria seguro, uma vez que o caso é de grande repercussão e o adolescente é filho de policiais militares.