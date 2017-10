Em entrevista coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira (20), o delegado Luís Gonzaga, da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais da Polícia Civil de Goiás, confirmou que um adolescente de 14 anos foi o autor do ataque com arma de fogo ocorrido no fim da manhã desta sexta-feira, no Colégio Goyases, em Goiânia. Dois estudantes da mesma turma do autor do ataque morreram no local, e outros quatro ficaram feridos.



O estudante já foi ouvido pela polícia. Segundo o delegado, ele afirmou que foi motivado por bullying e disse que se inspirou nos casos da escola de Columbine — ocorrido em 1999, nos Estados Unidos —, e de Realengo — em 2011, no Rio de Janeiro. No depoimento, o estudante narrou que tinha a intenção de matar apenas o colega autor do bullying contra ele, mas, no momento do ataque, sentiu vontade de fazer mais vítimas.