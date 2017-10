Pelo menos dois adolescentes morreram em um tiroteio que ocorreu por volta do meio-dia desta sexta-feira (20) no Colégio Goyases, instituição particular de ensino infantil e fundamental em Goiânia (GO)

Pelo menos dois adolescentes morreram em um tiroteio que ocorreu por volta do meio-dia desta sexta-feira (20) no Colégio Goyases, instituição particular de ensino infantil e fundamental em Goiânia (GO). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade, outras quatro pessoas ficaram feridas. As informações são do G1.