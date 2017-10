Um dos quatro feridos durante o ataque com arma de fogo em uma escola particular em Goiânia (GO), na manhã desta sexta-feira (20), está em estado gravíssimo. De acordo com o governo de Goiás, a adolescente levou três tiros e teve uma perfuração na coluna vertebral.

Outros dois estudantes morreram no local do ataque e, ao todo, há quatro feridos internados. Os tiros foram disparados por um estudante da mesma escola.

A cúpula da Segurança Pública de Goiás e da Secretaria de Saúde estão reunidas com o governador em exercício do Estado, José Eliton, para atualizar as informações. As autoridades já adiantaram que uma equipe multidisciplinar deve ser nomeada para acompanhar as famílias das vítimas.