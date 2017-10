A mãe de João Pedro Calembo, 13 anos, morto por um colega em Goiânia , fez uma publicação em sua conta no Instagram homenageando o filho. No texto, Barbara Melo pediu que a família e o adolescente não fossem julgados pelas notícias sobre a tragédia.

"A vida e suas reticências. Não vou reclamar meu Papai do Céu. Apenas aceitarei seus propósitos. Não entendo, nunca vou entender. Não quero buscar explicações. O Senhor apenas me emprestou o João Pedro pelos melhores 13 anos da minha vida. Não julgue o nosso filho, a nossa família pelas notícias que você tem lido. Nós e a escola sabemos que não foi assim. Somos pais presentes, disponíveis, empenhados na educação dos nossos três filhos. Respeitem nosso luto, somos humanos, falhos, gente que tenta acertar todos dias", escreveu.

"Meu príncipe foi morar num lugar onde não há choro, tristeza ou dor. Nosso filho querido, amado, responsável por natureza... amamos você eternamente! Estou despedaçada, mas o Senhor, no tempo d'Ele, me restaurará".

Além de João Pedro, o adolescente João Vitor Gomes, 13 anos, também foi morto pelo atirador em um ataque a tiros na escola particular Colégio Goyases, em Goiânia (GO), no final da manhã da última sexta-feira (20). Outros quatro estudantes ficaram feridos. O autor dos disparos, que tem 14 anos e é filho de policiais militares, teria se revoltado com o bullying que sofria dos colegas. O estudante do 8º ano levou a arma da mãe em uma mochila e realizou os disparos dentro da sala de aula. O atirador que abriu fogo na escola já foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depais).