Em resposta ao atentado a tiros que deixou dois mortos e 33 feridos no último domingo (22), em Gravataí, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) anunciou série de medidas para conter os ataques violentos no município.

— Não vou esperar uma decisão relativa à Força Nacional. Vamos usar os instrumentos que temos em mão e que só dependem da minha decisão e do Governo do Estado — explicou o secretário.

As medidas envolvem transferências do efetivo da Brigada Militar e Polícia Civil, além de solicitações ao Ministério Público.

— A lei estabelece critérios muito específicos, mas no caso de lá, é quem tiver algum envolvimento com o que está acontecendo em Gravataí. Não é de hoje, tem vários episódios recentes, que revelam que está em operação uma guerra entre traficantes — afirma Schirmer.

Apesar de não sair com uma resposta positiva com relação à Força Nacional, o prefeito considerou as ações propostas positivas e com potencial para combater a criminalidade.