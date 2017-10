Está marcada para as 15h desta segunda-feira (23) uma reunião, na sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), entre o secretário Cezar Schirmer, o prefeito de Gravataí, Marco Alba, e os comandos da Brigada Militar, Polícia Civil e Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). Do encontro, deve partir uma estratégia para enfrentar a violência no município. Na madrugada de domingo, um ataque a tiros de fuzil, pistolas e espingarda matou dois jovens e deixou 33 feridos em uma festa a céu aberto no bairro Morada do Vale II.

Durante a manhã, o prefeito já se reuniu com seu secretariado e autoridades de segurança local, e saiu do encontro convicto da necessidade de solicitar a presença da Força Nacional no policiamento de Gravataí. Schirmer só se manifestará sobre o assunto após o encontro da tarde.