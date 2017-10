O prefeito de Gravataí, Marco Alba, e autoridades da área da segurança fazem uma reunião, na manhã desta segunda-feira (23), para tratar sobre a violência no município. O objetivo é avaliar possíveis pedidos a serem feitos ao governo do Estado para conter a insegurança na cidade.

Apesar de ainda ouvir as autoridades, Alba está decidido: quer a Força Nacional de Segurança fazendo o policiamento no município, junto com a Brigada Militar. O prefeito diz ter entrado em contato com o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, e que este teria se comprometido a reunir autoridades para tratar sobre o pedido.