Pelo menos 11 vítimas foram levadas ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí Marina Pagno / Agência RBS

Criminosos atiraram contra frequentadores de uma festa no bairro Morada do Vale II, em Gravataí, na Região Metropolitana, por volta de 2h30min deste domingo (22). Conforme a Brigada Militar, Taís Pires da Silveira, 24 anos, e Gabriel Mallet de Ataíde, 21 anos, morreram no local. Eles não tinham antecedentes criminais. Pelo menos outras 33 pessoas ficaram feridas.

As vítimas são atendidas em pelo menos sete instituições de saúde. No Hospital Dom João Becker, em Gravataí, 12 pessoas estão internadas. O Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, recebeu nove vítimas, das quais quatro tiveram alta — três foram posteriormente transferidas para o Hospital de Viamão e duas, para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. No Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, foram atendidas seis vítimas — duas já foram liberadas e outras quatro seguem observação —, todas em condição estável. Há também cinco feridos no Pronto Atendimento Municipal 24 horas de Gravataí e outro na UPA (já liberado).

De acordo com a Brigada Militar, os criminosos chegaram na festa, que acontecia em um bar da Rua Eurico Lara, em uma caminhonete Captiva escura e um Ford Ka branco. Quatro homens abriram fogo contra pessoas que estavam do lado de fora do imóvel. Conforme policiais, há cápsulas de diversos calibres espalhadas pelo chão no local do tiroteio – entre eles, de fuzil e pistola.

O pai de uma vítima internada no Hospital Dom João Becker, que não quis se identificar, afirma que o ataque ocorreu durante uma festa de aniversário.

— Sei que chegaram uns caras em uns dois carros e atiraram na rua. Não tinha nada a ver com a festa, foi na rua. Lugar errado na hora errada — disse o homem, pai de um jovem que levou um tiro de raspão na perna e recebia atendimento no hospital.

Informações do Setor de Inteligência da Brigada dão conta de que o ataque foi motivado por disputas entre facções do tráfico de drogas.